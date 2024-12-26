الجامعة العربية تحذر من إشعال الفتنة فى سوريا وترفض التصريحات المُزعزعة للسلم

بيشوى رمزى

تتابع الأمانة العامة للجامعة العربية بقلق الأحداث التى تشهدها عدة مدن ومناطق سورية بهدف إشعال فتيل فتنة في البلاد.

وفي ذات السياق، ترفض التصريحات الإيرانية الاخيرة الرامية إلى تأجيج الفتن بين أبناء الشعب السورى، وتعيد التأكيد على ما جاء في بيان العقبة للجنة الاتصال حول سوريا من ضرورة "الوقوف إلى جانب الشعب السورى الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له فى هذه المرحلة الدقيقة واحترام إرادته وخياراته".

كما تشدد الأمانة العامة على ضرورة احترام كافة الأطراف لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وحصر السلاح بيد الدولة، وحل أية تشكيلات مسلحة، ورفض التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار.

وتعرب الأمانة العامة عن ثقتها في تمكن أبناء الشعب السوري بكافة مكوناته وقياداته، ومن خلال التحلي بالحكمة، من الحفاظ على السلم الأهلي واللحمة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، وبحيث تخرج سوريا من هذه المحنة الطويلة أقوى مما كانت، وتستعيد دورها الفاعل فى محيطها العربي والإقليمي والدولى.