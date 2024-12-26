الجامعة العربية عن اقتحام بن غفير للأقصى: يكشف أجندة حكومة الاحتلال المتطرفة

كتب: بيشوى رمزى

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المُبارك اليوم، على رأس عصبة من المستعمرين المُتشددين.

قال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن اقتحام الأقصى استفزازٌ فج يهدف إلى تأجيج المشاعر وإشعال الأوضاع، وأن دخول الوزير المتطرف في حماية شرطة الاحتلال يكشف طبيعة الحكومة الإسرائيلية وأجندتها المتطرفة والمُعادية للتعايش السلمي.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في انتهاك الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى يمس بمشاعر 2 مليار مُسلم عبر العالم، وأن إسرائيل تتعمد عبر هذه السياسات المرفوضة والمُدانة، تدمير كل إمكانيات التعايش السلمي بين الأديان في المنطقة.

وصباح اليوم، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، في ظل دعوات تحريضية متصاعدة لتوسيع اقتحامات المسجد.

كما أدانت في بيان صحفي صادر عنها، الخميس، تصريحات بن غفير بشأن أدائه طقوسا تلمودية داخل المسجد، واعتبرتها استفزازًا غير مسبوق لملايين الفلسطينيين والمسلمين.