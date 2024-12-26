الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم صحفي

أ ش أ

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها العداونية اليومية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية ، حيث نفذت عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال ترافقها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.



وفي الضفة الغربية..اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا على الأقل بينهم صحفي بالإضافة إلى معتقلين سابقين..حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الخميس/.



وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير بأن عمليات الاعتقال جرت الليلة الماضية وحتى صباح اليوم وتوزعت على محافظات أريحا، وقلقيلية، ورام الله، وطوباس، وبيت لحم، والقدس..مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة كإحدى أبرز السياسات الثابتة والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.



وعلى صعيد متصل .. قال مدير نادي الأسير في طولكرم إبراهيم حمارشة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 30 فلسطينيا خلال العدوان الأخير على المحافظة والذي استمر لمدة يومين.



وأشار حمارشة إلى أن الشهيد أحمد عمارنة كان من ضمن المعتقلين قبل الإعلان عن ارتقائه..مبينا أن عمليات الاعتقال التي جرت ترافق معها تحقيق قاسٍ واعتداء على المعتقلين بالضرب والتنكيل بهم..لافتا إلى أن الاحتلال أنشأ مؤخرا معسكرا يطلق عليه "منشة" لإجراء تحقيق مع المعتقلين ومن ثم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري.