اعترافات لص عدادات المياه بالقاهرة: نفذت 12 جريمة بأسلوب الفك

كتب سليم على

أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة، تفيد قيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بمنطقة التبين.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة واعترف بمزوالة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات عدادات المياه بأسلوب الفك، وأقر بارتكاب 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب وبالضغط عليه أرشد عن كافة العدادات.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ووجهت له تهمة السرقة.



