اليوم السابع
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ارتفاع عدد المتوفين لـ 6 من أسرة واحدة بالمنيب

الخميس، 26 ديسمبر 2024 11:29 م
ارتفاع عدد المتوفين لـ 6 من أسرة واحدة بالمنيب إسعاف
كتب عبد الرحمن سيد

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ارتفع عدد المتوفين ل 6 أشخاص بينهم أطفال فى حريق شقة سكنية بمنطقة المنيب، وتم نقلهم للمستشفى، وقام رجال الحماية المدنية بعمليات التبريد بالمكان منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى بالمكان.

وكانت أسرة بالكامل لقيت مصرعها بالاختناق، إثر حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق السادس بشارع السماح فى منطقة المنيب، وعلى الفور تمت السيطرة عليه وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المنيب، وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

وتبين وفاة 6 اشخاص نتيجة للاختناق بسبب الأدخنة الكثيفة داخل الشقة وتم نقلهم الي مستشفى أم المصريين.

 







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