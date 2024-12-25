مقتل عنصر شقي في مواجهات امنية بالمنيا

كتب محمود عبد الراضي

لقي شقى خطر مصرعه حيث قام وعنصرين أخرين بقتل أحد الأشخاص لخلافات مالية وإختطافه لمواطن أثناء محاولته الهرب عقب تبادله إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالمنيا .. وضبط العنصرين )

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا بقيام (3 أشخاص) مجهولين يستلقون مركبة "توك توك" بإطلاق أعيرة نارية تجاه (عامل ) مما أدى إلى مصرعه لوجود خلافات مالية بينهم .

بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 عناصر إجرامية يتزعمهم شقى خطر سبق إتهامهم فى عدد من الجنايات "سرقة بالإكراه ، سلاح ، مخدرات ، إستعمال قوة ، حريق عمد ") .

تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى وتم ضبط إثنين منهم وبحوزتهما (بندقية آلية ، مركبة "التوك توك" المستخدمة فى الواقعة) وقام الثالث بإختطاف أحد المواطنين لمحاولة الهرب إلى منطقة جبلية بسمالوط بالمنيا ، حيث تم تتبعه وأسفر تبادله إطلاق النيران مع القوات عن مصرعه وتحرير المواطن المخُتطف ، وضُبط بحوزته (بندقية آلية – 4خزينة).

السلاح المضبوط



العنصران اللذان كانا مع القتيل

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.