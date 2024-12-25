ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المكملات الغذائية بالإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط مالك مصنع ومخزن "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة المكملات الغذائية مجهولة المصدر بالإسماعيلية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش والتدليس وتداول السلع مجهولة المصدر وتصنيع الأدوية والعقاقير المغشوشة، ووردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (مالك مصنع ومخزن "بدون ترخيص" - كائنان بدائرة قسم شرطة أبوصوير بالإسماعيلية) بإنتاج مكملات غذائية مستخدماً خامات غير صالحة للتصنيع وبدون مستندات "مجهولة المصدر" وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وصلاحية وهمية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، بقصد الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وعُثر بداخل المصنع والمخزن المشار إليهما على (1,150 مليون عبوة سكر تخسيس – قرابة 2,9 مليون عبوة مكمل غذائى متنوع – كيمة كبيرة من الخامات والأدوات المستخدمة فى الإنتاج " غير صالحة للاستخدام ومجهولة المصدر"،

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.