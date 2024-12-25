أسباب اختلاف ألوان الكانيولا واستخداماتها.. انفوجراف

كتبت إيناس البنا

الكانيولا أو ما تعرف طبيا باسم القسطرة الوريدية هي عبارة عن أنبوب صغير يضعه الأطباء في وريد المريض، ويستخدم لإعطاء الأدوية أو توصيل الأكسجين للجسم، كما يتم أخذ عينات الدم من الجسم باستخدام القسطرة.

وفقا لموقع " healthwire"، تتوفر الكانيولا بأقطار وأحجام مختلفة، ويتم تحديد الغرض منها من خلال اللون المخصص لها، ونعرض فيما يلى كل حجم وطرق استخدامها:

تتراوح أحجام الكانيولا من 14 إلى 24 مقياس

ألوان الكانيولا

1- مقاس 14 برتقالي :

تستخدم في حالات الطوارئ مثل العمليات الجراحية الخطيرة، و نقل الدم العاجل.

2 - مقاس 16 رمادي :

تستخدم فى العمليات الجراحية (حيث تكون هناك حاجة إلى نتائج فورية)، وفى بعض حالات نقل الدم.

3- مقاس 18 أخضر:

تستخدم في التغذية الوريدية، وحالات نقل الدم العادية، وتوصيل السوائل بالحجم الكبير، والتصوير المقطعى بالصبغة.

4- مقاس 20 وردى:

يستخدم في الحالات غير الطارئة مثل إعطاء الأدوية أو السوائل.

5- مقاس 22 أزرق:

يستخدم لنقل السوائل والدم في الأوردة الصغيرة التي تحتاج معدل بطئ لتوصيل المحاليل، مناسبة لكبار السن ومرضى الأورام .

6- مقاس 24 اصفر:

يستخدم للأطفال الرضع وحديثي الولادة، وبعض كبار السن ذوي الأوردة الهشة.



كانيولا