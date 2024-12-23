مش استعراض باليه.. قصة معاناة سيدة مع متلازمة كسارة البندق

كتبت فاطمة ياسر

"قضيت سنوات في عذاب مستمر وآلام يعصب تحملها دون التعرف علي السبب".. هذا ما بدأت به "كاتي شالكا" قصتها فهي تبلغ من العمر 28 عامًا، ومرت بسنوات عديدة فى عذاب دون التعرف على حقيقة مرضها النادر.

ذهبت كاتي للطبيب أول مرة عام 2018، وذلك بعد تعرضها لنوبة من الألم صعب تحمله، ومضت شهورا في الذهاب والعودة والعرض علي الأطباء وإجراء العديد من الفحوصات دون جدوي، لأن الفحوصات كانت جيدة وطبيعية، وأكد الأطباء أنها تمر بتوتر وقلق هما المسببان لهذه الألم.

وفي 2019 تعرضك كاتي لنفس الألم السابق ولكن بشكل أبشع، مما جعل عائلتها تطلب إجراء العديد من الفحوصات، وتمكن بالفعل الأطباء من تحديد مرضها وهو متلازمة كسارة البندق، وهو مرض نادر ويجب علاجه عن طريق خضوع المريضة لجراحة.

وبالفعل قامت كاتي بإجراء الجراحة لتسليك الوريد الكلوي المضغوط، ولكنها سرعان ما تعرضك لنفس الأعراض السباق ذركها بعد مرور أشهر قليلة علي العملية، وبعد الكشف عليها أكد الأطباء أنها تعرضك لضغط مرة أخري للوريد الكلي، ويجب خضوعها لعملية من أخرض.

وحول ذلك يوضح اليوم السابع متلازمة كسارة البنق، وفقا لموقع sciencedirect، وهي:

متلازمة كسارة البندق هي حالة نادرة، والسبب في الإصابة بها هي ضغط جزء من الوريد الكلوي الأيسر بين الشريان العلوي والشريان الأورطي، ويمكن للتشيص الأوضح لها أنها تسمي انحباس الوريد الكلوي الأيسر.

ومن أعراض متلازمة كسارة البندق، آلام الحوض المزمنة، و آلام أسفل الظهر، وألم في البطن، ويصعب تحمل هذه الأوجاع، ويتم إكتشاف الإصابة عن طريق الخضوع للرنين المغناطيسي علي الكلي.

ويتم علاج متلازمة كسارة البنق عن طريق وضع دعامة في البطين الأيسر الخيار العلاجي الأول الذي يتم إجراؤه في مراكز متخصصة للغاية، أي توسيع الأوردة في الكلي.

