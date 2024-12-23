لجنة المبيدات تعتمد 18 مركبًا كيميائيًا لمكافحة البياض الزغبى فى البصل

كتبت ـ أسماء نصار

يعتبر محصول البصل واحد من الحاصلات الاستراتيجية التصديرية التي أثبتت جدارتها خلال السنوات الأخيرة، لتحتل مكانة مرموقة كأحد مصادر العملة الصعبة الهامة في قائمة صادراتنا الزراعية.

وأولت وزارة الزراعة ولجنة مبيدات الآفات الزراعية، كامل اهتمامها بتقديم كل أشكال الدعم الفني والتقني والإرشادي، لمزارعي محصول البصل، للوصول لأعلى معدلات الإنتاجية، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.

وسلطت لجنة مبيدات الآفات الزراعية الضوء على مؤشرات إصابة محصول البصل بـ "البياض الزغبي" وذلك ضمن كتيبها الإرشادي المعتمد لموسم 2025، لتوعية المزارعين بسبل التعرف عليه والأسلوب الأمثل للمكافحة والعلاج.

وأوضحت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن في مقدمة المؤشرات الدالة على وقوع الإصابة بالبياض الزغبي، ظهور بقع لونية دائرية وأسطوانية مختلفة الحجم ذات لون أخضر شاحب، وتظهر جراثيم الفطر السوداء بشكل ملحوظ على سطح هذه البقع.

ولفتت اللجنة في كتيبها الإرشادي المعتمد لموسم 2025، أن شماريخ النباتات المصابة لا تقوى حمل النورات، ما يؤدي لالتوائها لتتشكل على هيية رقبة الأوزة.

وشددت لجنة مبيدات الآفات الزراعية في كتيبها الإرشادي على ضرورة تطبيق برنامج المكافحة الموصى به، بمجرد رصد أيًا من علامات ومؤشرات الإصابة بالبياض الزغبي السابق ذكرها.

واعتمدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية 18 مركبًا كيميائيًا ضمن برنامجها الموصى به لمكافحة البياض الزغبي على محصول البصل.

