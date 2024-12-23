كيفية استخراج رخصة بناء صحيحة والأوراق المطلوبة بمحافظة الدقهلية.. تفاصيل

الدقهلية شريف الديب

حددت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية، عددا من الشروط الخاصة لإصدار رخصة البناء، حتى لا يقع المواطنون الراغبون فى البناء تحت طائلة القانون ويتم إزالة أي أعمال مخالفة يتم بناؤها.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بكل المراكز التكنولوجيا بالإدارات المحلية، أنه فقا للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية، تشترط أن يكون العقد المقدم فى الإجراءات على القطعة المراد بناؤها مسجل بالشهر العقاري، هو شرط أساسي للتقديم للحصول علي التراخيص اللازمة، وتسري أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وتبدأ أول خطوات الحصول على الرخصة أولا بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد ملف الرخصة، وكذا التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي أو بيت خبرة لإعداد التصميمات الهندسية للمبنى، على أن يتضمن الملف كافة المستندات التي نص عليها قانون البناء وفقا للبيان الذي تسلمه المواطن عند تقديم الطلب وكذا أصل بيان الصلاحية وأصل العقد المشهر.

ثانيا - يقوم المهندس بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجي وفقا التوكيل الصادر له من المواطن على أن يكون الملف مستوفيا كل المستندات.

ثالثا - يستلم المركز التكنولوجي والأوراق ويتم ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام.

رابعا - يتم إخطار المواطن بعد 30 يوما من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقا لقانون البناء.

خامسا- حال رغبة المواطن في الشروع في البناء علي المهندس المشرف التقدم للمركز التكنولوجي وفقا للطلب المعد لذلك، على أن يتولى المقاول والمهندس المشرف على التنفيذ التوقيع بالمركز التكنولوجي، ويقوم مهندس التنظيم بالمعاينة على الطبيعة مع المهندس المشرف لتحديد خط التنظيم وبدء الأعمال على أن يلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية عما يتم من أعمال إلى المركز التكنولوجي .

سادسا - حال إتمام عملية البناء يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغال للمركز التكنولوجي والذي يتولى معاينة الأعمال المنفذة وحال المطابقة يقوم بإعطاء المواطن خطابات إلى جهات المرافق المختلفة.



