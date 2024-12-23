اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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سيناتور جمهورى: حروب أوكرانيا والشرق الأوسط ستنتهى العام المقبل

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 04:00 ص
سيناتور جمهورى: حروب أوكرانيا والشرق الأوسط ستنتهى العام المقبل تيد كروز
أ ش أ

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 قال السيناتور الجمهورى فى الكونجرس الأمريكى تيد كروز: "إن الحرب فى أوكرانيا والشرق الأوسط ستنتهى العام المقبل".


وأضاف كروز، فى تصريحات خلال فعالية "مهرجان أمريكا" فى مدينة فينيكس الأمريكية: "ستنتهى الحرب فى أوكرانيا العام المقبل، وسيخسر فلاديمير بوتين".


وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية ، قال كروز: "وستنتهى الحرب فى إسرائيل، وستخسر حماس، وسيخسر حزب الله، وستخسر إيران".


وخلال الفعالية نفسها، أدلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب تصريحات بشأن القضايا نفسها، حيث تعهد "بوقف الفوضى فى الشرق الأوسط ، وبإنهاء الحرب فى أوكرانيا".


وقال ترامب: "سنتوقف عن الدخول فى الحروب الخارجية التى دخلتها الولايات المتحدة بشكل سخيف، سأوجه الجيش الى إنشاء منظومة القبة الحديدية لحماية سماء الولايات المتحدة".


واختتم: "سأوقف الفوضى فى الشرق الأوسط والحرب فى أوكرانيا وسأمنع اندلاع الحرب العالمية الثالثة"، مرجحا أن يعقد اجتماعا مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى وقت مبكر من إدارته سعيا لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف.







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تيد كروز

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