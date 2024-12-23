الأولى من نوعها.. استئصال ورم من حنجرة مريض بمستشفى النيل فى شبرا

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن فرع القليوبية للتأمين الصحى، عن بدء إجراء جراحات أورام الحنجرة بمستشفى النيل بشبرا، حيث استقبلت المستشفى أولي الحالات لمريض يبلغ من العمر 65 عامًا، يعانى من ورم خبيث بالحنجرة في درجة متقدمة نتج عنه اختناق وضيق بالتنفس، حيث يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتعزيز جودة الخدمات الطبية وإضافة جراحات متقدمة في المستشفيات التابعة للهيئة.

وأكد الدكتور سيد جلال، مدير فرع القليوبية للتأمين الصحي، أن التعامل مع حالات أورام الحنجرة يعكس جاهزية الفرق الطبية وكفاءة المستشفى في تقديم تدخلات سريعة وفعالة، حيث تحتاج إلى توافر إمكانيات عالية بجانب المهارة الفائقة للجراح والتخدير.

وأشاد مدير الفرع، بجهود قسمي جراحة الأنف والأذن والتخدير، مثمنًا العمل الجماعي الذي أظهره الفريق الطبي والتمريضي والخدمات المساندة في التعامل مع طبيعة المريض الحرجة على مدار الساعة.

وأضاف الدكتور سيد جلال، أن استحداث جراحات أورام الحنجرة يأتي ضمن خطة الفرع للتوسع في تقديم خدمات طبية متخصصة وإجراء جراحات متقدمة، بما يلبّي تطلعات المواطنين في تحسين الخدمات الصحية بالمستشفيات التابعة للفرع.

وأوضح الدكتور محمد عبد الغني، مدير المستشفى، أن الجراحة أجريت بنجاح على يد فريق طبي متميز، تحت إشراف الدكتور ياسر خليل، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة بجامعة المنوفية، والدكتور أمجد سعفان، رئيس قسم الأنف والأذن بالمستشفى، والدكتور مدحت سوريال، استشاري التخدير، والفرق المعاونة لهم من الأخصائيين والنواب والتمريض.

شملت العملية الجراحية المعقدة، والتي استغرقت قرابة ساعات، استئصال جذري للحنجرة، وإجراء تشريح للرقبة مع استئصال الغدد الليمفاوية.

يذكر أن مستشفي النيل بشبرا تقدم خدمات جراحات العظام وتشوهات العمود الفقري، الجراحة العامة والأطفال، المخ والأعصاب، الأورام، الأنف والأذن، المسالك البولية، العيون، الأوعية الدموية، مناظير الجهاز الهضمي، والقساطر القلبية والمخية والطرفية.



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