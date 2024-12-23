أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول موزعة على جزئيات المنهج

كتب محمود طه حسين

أوضحت المديريات التعليمية أن اللجان الفنية التى وضعت أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية راعت أن تكون الأسئلة موزعة على جزئيات المنهج الدراسى للفصل الدراسي الأول، بحيث يتم قياس نواتج التعلم فى كل جزئيات المنهج الدراسى للطلاب ومعرفة نقاط القوة والضعف، مشيرة إلى أن الأسئلة ستكون فيها جزئيات اختبار من متعدد وبما تفسر وصح وخطأ وجميع أنواع الأسئلة التى تقيس المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات والإدارات التعليمية بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب حتى يتمكنوا من الإطلاع عليها ومعرفة مواعيد أداء الامتحان لكل مادة دراسية، مشددة على أن كل مديرية تعتمد مواعيد الاختبارات والجداول مع مراعاة ترتيب المواد فى الجداول خاصة لطلاب الشهادة الإعدادية بحيث لا يؤدى الطلاب امتحانات المواد الصعبة بشكل يومى بل يتم توزيع مواد مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات بشكل متوازن فى الجدول.