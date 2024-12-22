وزراء دفاع الناتو يتفقون على رؤية لمواجهة الإعلام المضلل والأكاذيب فى ظل الذكاء الاصطناعى

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أيد وزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي "الناتو" نهج الحلف في مواجهة تهديدات المعلومات في خضم تزايد تقنيات الذكاء الإصطناعي المستخدمة في حرب المعلومات.



وقال وزراء الدفاع في حلف الناتو ، في بيان اليوم ، "إن اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز وضع نهج متصل اتصالا وثيقا وقابل للتشغيل المتبادل لتحديد الأخطار التي تهدد المعلومات ومنعها والتصدي لها بفعالية ، ولا يزال الحلف يواجه تهديدات هجينة متزايدة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية التي تستهدفه بشكل متكرر وتقوض أمنه من خلال التلاعب ببيئة المعلومات".



وأكدوا أن نهج الناتو يركز على التهديدات الإعلامية من بينها الأنشطة المتعمدة والضارة والمنسقة، والتي تشمل بشكل روتيني التلاعب بالمعلومات والتدخل من قبل الجهات الأجنبية، والعمليات الإعلامية ، حيث تُستخدم هذه الأنشطة لخلق الارتباك وزرع الانقسام وزعزعة استقرار المجتمعات والتأثير على التصورات والسلوكيات، وفي النهاية يكون لها تأثير سلبي على الناتو والحلفاء والشركاء.



وأضاف البيان أنه على الرغم من أن تهديدات المعلومات ليست خطرا جديدا على التحالف، فإن التحديات الجديدة آخذة في الإزدياد في ضوء التكنولوجيات الناشئة بسرعة ، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث وصل حجم التكتيكات والتقنيات والإجراءات وتعقيدها إلى مستويات غير مسبوقة، ما زاد بشكل كبير من استخدامها وتأثيرها.



وأشار إلى أنه من خلال هذا النهج المشترك، تزيد قدرة حلف شمال الأطلسي من تعزيز قدرته على فهم التهديدات المتعلقة بالمعلومات ومنعها واحتوائها والتخفيف من حدتها، وتعزز التزامه بذلك في إطار الاحترام الكامل للحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير.