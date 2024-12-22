مركز جودة وسلامة الغذاء بجامعة سوهاج ينظم تدريبا لتطوير المنظومة الصحية

سوهاج عمرو خلف

نظم مركز جودة وسلامة الغذاء بجامعة سوهاج برنامج تدريبي عن نظامي الهاسب والايزو 22000، حيث استهدفت الأطباء البيطريين والمراقبين الصحيين والمهندسين الزراعيين وطلاب كليتي الطب البيطري والزراعه والتربية النوعيه ، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم ضمن مبادرة بداية .

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة علي تطوير المنظومة الصحية بشكل عام داخل الإقليم، حيث أن التدريب يهدف إلى رفع وتطوير مستوى مهارات الأطباء، والمهندسين ومفتشى الأغذية، العاملين فى المطاعم ومصانع الأغذية، الهايبر ماركت والمنشآت المقدمة للغذاء، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور الخدمي والتثقيفي الذي تقدمه الجامعة للمجتمع المحلي بمحافظة سوهاج.وكذلك ضمن الأولويات القوميه المساهمه في تحقيق أهداف التنميه المستدامة المتعلقه بالغذاء ورؤيه مصر 2030 .

وأضافت الدكتورة عبير محمود مدير المركز أن التدريب تضمن كيفيه تطبيق نظام الهاسب ونظام الايزو 22000 في المنشآت الغذائيه من خلال تحليل المخاطر المحتملة وكيفيه وضع نقاط تحكم حرجه للحد من الملوثات والعمل علي منع وصولها الي المواد الغذائية للوصول إلي غذاء أمن خالي من مسببات الأمراض وكذلك تطبيق نظام الايزو 22000 في المنشآت الغذائيه للوصول إلي اعتماد المنشاه من الهيئه القوميه لسلامه الغذاء.

وأشارت الدكتورة عبير محمود أنه حاضر بالتدريب الدكتور محمد سيد أحمد أستاذ الرقابة الصحية على الأغذية، واستهدف 20 من المتدربين مؤكدة أن هذه الفعاليات تأتي ضمن سلسلة من الدورات التى سينظمها المركز في مجال سلامه الغذاء .