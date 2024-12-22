لازارينى: جميع قواعد الحرب تنتهك فى قطاع غزة

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حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الأحد، من أن جميع قواعد الحرب تُنتهك بقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية مستمرة منذ أكثر من 14 شهرا.



وقال لازاريني ،في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن قطاع غزة يشهد "تصعيدا على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. أفادت التقارير بمقتل وإصابة المزيد من المدنيين.. أصبحت الهجمات على المدارس والمستشفيات أمرا شائعا.. لا ينبغي للعالم التعود على ذلك".



وأضاف :"لكل الحروب قواعد، لقد تم انتهاك كل هذه القواعد (في غزة).. لقد تأخر وقف إطلاق النار كثيرا.. يجب منح المدنيين أينما كانوا قسطا من الراحة بما في ذلك في مختلف أنحاء غزة والإفراج الفوري عن الرهائن".



واختتم لازاريني منشوره قائلا: "لقد أهدرنا ما يكفي من الوقت.. أوقفوا إطلاق النار الآن".