علاج السكر حسب نوعه من الحبوب إلى الأنسولين

كتبت فاطمة ياسر

علاج السكر يختلف حسب نوع الإصابة، فهناك نوعان من مرض السكر؛ النوع الأول وبنسبة كبيرة يصاب به الأطفال، والنوع الثاني من السكر يصاب به بنسبة كبيرة الشباب والكبار.

علاج السكر يبدء بمصاحبة المرض

علاج السكر يبدأ بمصاحبة المرض، فيجب على مرضى السكر التعرف على طرق الوقاية من التعرض لارتفاع نسبته في الدم، وذلك وفقا لموقع “everydayhealth”، ومن ضمن هذه الأشياء التالي:

- اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا، وينصح بإدراج الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، بالإضافة إلى البروتينات الخالية من الدهون.

- ممارسة الرياضة تعد أهم النصائح للحماية من ارتفاع نسبة السكر بالدم، ولذا يجب المشي يوميا 30 دقيقة، فهذا يساعد على خفض نسبة السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

- حافظ على وزن صحي حتى يتم التحكم في مستويات السكر في الدم.

- تناول الأدوية الموصوفة، بما في ذلك الأنسولين أو أدوية خفض السكر عن طريق الفم لمرض السكري من النوع 2.

- قم بفحص مستويات السكر في الدم بشكل منتظم لتتبع تقدمك وتعديل علاج مرض السكري حسب الضرورة.

علاج السكر يعتمد علي نوع الإصابة

علاج السكر يعتمد علي نوع الإصابة فلكل منهم طريقة مختلفة في العلاج، تتم عن طريق التالي:

- علاج السكر من النوع الأول

يعتمد علاج السكر من النوع الأول علي الأنسولين، والسبب يرجع إلى عدم قدرة الجسم علي إنتاج الأنسولين، فإن الأشخاص المصابين بهذا النوع يحتاجون إلى أخذ حقن الأنسولين بانتظام، مع ضرورة إدارة النظام الغذائي وخفض السكريات، وممارسة التماريين الرياضية لتنظيم نسبة السكر في الدم.

-علاج السكر من النوع الثاني

يعتمد علاج السكر من النوع الثاني على الأدوية الفموية، التي تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم، والحد من التعرض لارتفاع نسبته، كما يجب مرضي النوع الثاني من السكر القيام بتغيرات في نمط الحياة كالأكل الصحي وممارية الرياضية.

علاج السكر من النوع الثاني قد يحتاج بعض مرضاه إلي الأنسولين ولكن ذلك يكون في المراحل المتقدمة من المرض، فيوصف لها الحقن كعلاج أساسي للمرض وتنظيم نسبته.