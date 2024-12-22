علاج البرد.. طرق بسيطة وفعالة للتخلص من الزكام والسعال

كتبت مروة هريدى

علاج البرد أو الأنفلونزا لا يتطلب عادةً رعاية طبية كبيرة أو الذهاب للطبيب، حتى أنه يمكن علاجه بالراحة وبعض الأدوية الخفيفة لعلاج البرد وتناول المشروبات الدافئة، ولكن إذا تفاقمت الأعراض أو استمرت لفترة طويلة، فيجب وقتها استشارة الطبيب، وفقًا لتقرير موقع "مايوكلينيك".

علاج البرد غالبًا ما يبدأ بالتعرف على الأعراض والتي تبدأ في الغالب بالزكام، حيث إن أغلب حالات نزلات البرد أو الأنفلونزا تتحسن دون علاج، في مدة تتراوح بين 7 و10 أيام، ولكن قد يستمر السعال بضعة أيام أخرى.

علاج البرد يتطلب في المقام الأول الحصول على قسط كافٍ من الراحة من أجل تعافى الجسم.. على النحو التالى:

- خذ قسطًا من الراحة، احرص على البقاء في المنزل ولا تذهب إلى العمل أو المدرسة خاصة إذا كنت تعانى من أعراض البرد مثل التعب أو الحمى أو السعال الشديد.

- اشرب السوائل الدافئة بكثرة، مثل الماء أو العصير الطبيعى أو المرق أو عصير الليمون الدافئ، تجنب تناول مشروبات الكافيين فقد تُسبب فقدان السوائل من الجسم.

- اضبط درجة حرارة المكان الذى تجلس فيه، حافظ على غرفتك دافئة، وليست ساخنة، وإذا كان الهواء جافًا، فيمكن استعمال مرطب الهواء بالرذاذ البارد لتخفيف الاحتقان والسعال، ونظف المرطب حسب التعليمات لمنع نمو البكتيريا والعفن.

- لا تستخدم المضادات الحيوية لعلاج البرد فهذه الأدوية تُستخدم فقط لعلاج الأمراض التي تسببها البكتيريا، بينما نزلات البرد تسببها الفيروسات.

- استخدم المسكنات المتاحة دون وصفة طبية والتي يمكن أن تخفف من التعب الناتج عن التهاب الحلق أو الصداع أو الحمى.

- جرب الغرغرة بالماء المالح فهى من الطرق التي تساعد في تهدئة التهاب الحلق.

- استخدم غسول الأنف الملحي.

علاج البرد قد يتطلب أيضًا استخدام القطرات أو البخاخات المزيلة للاحتقان لمدة تصل إلى خمسة أيام، وهذه القطرات تساعد على علاج احتقان الأنف، ولكن قد يؤدي استخدامها لمدة طويلة إلى انتكاس الأعراض.

علاج البرد يتطلب أن تكون حريصًا بشأن ما تتناولها من أدوية فلا يجب على سبيل المثال أن تأخذ دواءين يحتويان على نفس المادة الفعالة، سواءً أكانت مضادات هيستامين أو مزيلات احتقان أو مسكنات، فقد يؤدي الإفراط في تعاطي مادة فعالة ما إلى أخذ جرعة مفرطة دون قصد.