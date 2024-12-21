اليوم السابع
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علاج نزلات البرد فى الشتاء بـ6 مشروبات طبيعية.. إنفوجراف

السبت، 21 ديسمبر 2024 01:00 ص
علاج نزلات البرد فى الشتاء بـ6 مشروبات طبيعية.. إنفوجراف علاج البرد بالمشروبات
كتبت إيناس البنا

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علاج البرد يتطلب شرب المشروبات الدافئة التي تعزز المناعة مثل الليمون والعسل مع البرتقال وغيرها من المشروبات الساخنة في الشتاء.

ووفقا لموقع " healthline"، نعرض أبرز 6 مشروبات تساعد على علاج البرد.

أشهر المشروبات لعلاج البرد :

1. الليمون والعسل:

العلاج الأشهر لنزلات البرد وتخفيف احتقان الأنف والحلق.

2. البابونج

يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات لتخفيف أعراض البرد.

3. الزنجبيل

الزنجبيل فعال في علاج نزلات البرد وخافض للحرارة ومضادة للبكتيريا.

4. الينسون

يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات.

5. قشر البرتقال

يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعزز الجهاز المناعي.

6. النعناع

يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات ومسكنة للألم ومزيلة للاحتقان.

انفو
انفو

 







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علاج البرد بالمشروبات

علاج البرد

المشروبات الساخنة في الشتاء

الليمون والعسل

الزنجبيل






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