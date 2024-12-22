زراعة 78527 فدانا.. بنجر السكر يتلألأ فى غيطان الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

محصول بنجر السكر أصبح فى السنوات الماضية من المحاصيل الأساسية التى يتم زراعتها فى العديد من مراكز محافظة الشرقية، لأنه يوفر السكر، كما أنه محصول لا يحتاج إلى جهد مثل باقي الزراعات ومربح ماديا، فضلا عن إنتاجيته المرتفعة وسهولة تسويقه لكونه محصولا تعاقديا، حيث تزايدت المساحة المزروعة هذا العام، كونه محصولا تعاقديا، والبنجر تتم زراعة على 3 عروات، الأولى مبكرة بدءا من منتصف شهر أغسطس وحتى منتصف شهر سبتمبر، والثانية متوسطة من منتصف شهر سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر، والثالثة متأخرة من منتصف شهر أكتوبر وحتى آخر نوفمبر.

ويقول المهندس أشرف نصير، مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية، إنه تم زراعة 78527 فدانا منذ بداية موسم الزراعة، وذلك من إجمالى المساحة المستهدفة بالمحافظة هذا العام 89500 فدان، مشيرًا إلى أن زراعة بنجر السكر بدأت بمحافظة الشرقية وتحديدا فى قطاع الشمال عام 1994 بزراعة 40 فدانا ثم انتشرت زراعته وتزايدت عاما بعد عام، منوها أن مراكز شمال تجود فيها زراعة بنجر السكر بمراكز صان الحجر ومنشأة أبوعمر والحسينية أولاد صقر وكفر صقر بصفة خاصة عن جميع المراكز بصفة عامة، وذلك راجع إلى ارتفاع نسبة الملوحة بالتربة بتلك المراكز.

وتابع "نصير"، أنه تم تدريب عدد من الأخصائيين على طرق زراعة البنجر زراعات البنجر منذ بذور التقاوى، فضلا عن تكثيف عقد ندوات إرشادية و مدارس حقلية لمزارعي بنجر السكر وتبصيرهم بالطرق المثلى للزراعة وكيفية تحقيق الكثافة النباتية وأساليب الفحص لاكتشاف الأمراض التى تصيب أوراق البنجر مثل التبقع وكيفية علاجه، مشيرًا إلى أنه يتم صرف حصة الأسمدة للمزارعين البنجر من الجمعيات التعاونية الزراعية بواقع 3 شكاير يوريا أو 5 نترات، وأن مدة بقاء المحصول فى الأرض 210 أيام.

وتابع نصير، أنه تم توزيع التقاوى المنتقاة من صنفي وحيد وعدد الأجنة المستوردة التى تحقق إنتاجية مرتفعة تصل إلى 40 طنا فى الفدان وكذلك تسوية الأرض بالليزر وحرثها تحت التربة ومنح المزارعين رشة مجانية لمكافحة الآفات وورشة مخصبات علاوة على الدعم الفنى من خلال مراكز البحوث المتخصصة بالسكر وسهولة تسويقه بعد إنشاء مصنع سكر البنجر على مساحة 420 فدانا بمنطقة الصالحية الجديدة، حيث قام مسئولو المصنع بإبرام عقود مع المزارعين لإمداده بما يحتاج من محصول، حيث تم التعاقد مع المزارعين من قبل عدد من الشركات منها الشرقية والدقهلية النيل والدلتا والقناة والنوبارية" وقامت بعض تلك الشركات بتوفير التقاوي مجانى لعدد من المزارعين فى زراعة العروة الأولى علاوة على صرف بونت السكر وعلاوة التوريد، منوها أن سعر الطن يقارب من 2400 جنيه.



