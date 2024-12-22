تكليف 10 كوادر طبية للعمل بالإدارة العامة للطب العلاجي وإدارة التخطيط بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

أصدر الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، 10 قرارات جديدة للكوادر الطبية والفنية الذين تم اختيارهم للعمل بالإدارة العامة للطب العلاجى وإدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة والسكان بسوهاج، شملت القرارات تكليف 3 أطباء أسنان و2 صيادلة و1 علاج طبيعى و1 أخصائية تمريض و2 فنيات طوارئ و1 إدارية، وذلك بعد الإعلان عن تلك الوظائف واجتيازهم للشروط والمقابلات الشخصية، لدعم تلك الإدارات والنهوض بالعمل بها ورفع كفاءتها.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد العرشى مدير إدارة المستشفيات والقائم بأعمال مدير عام الطب العلاجى والدكتورة إيمان رياض مدير الحوكمة والمراجعة الداخلية والدكتور أحمد الرملى مدير إدارة التخطيط والمتابعة والدكتور أحمد جمال حراز والدكتور كيرلس سمير أعضاء المكتب الفنى لوكيل الوزارة.

ومن جانبه حث وكيل وزارة الصحة المكلفين ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة الصحية لافتا إلى أن تمكين واختيار الكوادر الشابة والمرأة والذى يتماشى مع استراتيجية الجمهورية الجديدة ورؤيه مصر 2030.

وأكد أن الاختيار يتم وفق التقييم العادل المبنى على تحقيق المستهدفات والمصلحة العامة وخدمة المرضى والارتقاء بالمنظومة الصحية كما يأتى ذلك التكليف ضمن إجراءات ضخ دماء جديده من الكوادر الشابة لتحقيق مزيد من الإنجازات وتحقيق الأهداف المرجوة واستقطاب الكوادر الطبية والإدارية الفنية من الكفاءات بكافة القطاعات لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة والارتقاء بها.