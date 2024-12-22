تعرف على برنامج الزراعات المحمية بجامعة الإسكندرية الأول والوحيد فى مصر

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

تعتبر كلية الزراعة بسابا باشا بالإسكندرية، من أهم الكليات الزراعية على مستوى الجمهورية لوجود فيها تخصصات زراعية هى الأولى والوحيدة على مستوى الجمهورية، والتى يستطيع الطالب أن يلتحق بها ويصبح مهندسا زراعيا متميزا؛ ومن التخصصات المميزة هى قسم الزراعات المحمية بالكلية.

أهداف القسم

يهدف الى توفير الأسس العلمية الصحيحة في مجال الزراعات المحمية والزراعات المائية وتقديم الخدمات الزراعية المتكاملة للتعامل مع الزراعات المحمية وإجراء البحوث العلمية المتعلقة بالزراعات المحمية والزراعات المائية وامداد المزارعين أو الشركات المتخصصة بالنواحي العلمية والعملية في هذا المجال.

كما تهدف الى خريج متميز في تخصص الزراعات المحمية بعد اكتسابة المعارف والمهارات العلمية والعملية تمكنه من العمل بكفاءة وحل المشاكل التي تواجه الزراعات المحمية و تقديم تخصص جديد ومتميز على مستوى البكالوريوس بجامعة الأسكندرية توازى احتياجات سوق العمل المحلى، والأقليمي وخلق روابط اتصال مع مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المصرية المهتمة بالزراعات المحمية وتقديم العنون والمشورة في هذا المجال وخلق روابط اتصال مع الشركة الوطنية للزراعة المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة في مجال الزراعات المحمية من أبحاث وخدمات علمية وتبادل الخبرات بما يخدم المجتمع المحلي والأقليمى.

مجالات العمل:

يستطيع الخريج، أن يعمل فى سوق العمل المختلفة منها المشروع القومي للزراعات المحمية (الشركة الوطنية للزراعات المحمية ) والذي يتضمن زراعة 100 ألف فدان صوب زراعية حديثة والذي يوفر حوالي 300 ألف فرصة عمل على مستوى المشروع و القطاعات الزراعية بالوزارات المختلفة المهتمة بالزراعات المحمية بجميع أنواعها و مشاريع المزارع المحمية الخاصة وشركات انشاء وحدات الزراعة المحمية ونشاط انتاج النباتات الطبية والعطرية كمهندس زراعي أو منتج ونشاط انتاج الخضر كمهندس زراعي أو منتج.

البرنامج الدراسية

تقدم المقررات الدراسية لهذا البرنامج مهارات التعليم في مجالات زراعة وإنتاج محاصيل الخضر والنباتات الطبية والعطرية والميكنة الزراعية وزهور القطف ونظم ري الزراعة المائية وأمراض وحشرات ومبيدات وإدارة صحة وعناية أو رعاية نباتات الصوب تحت ظروف البيوت الزراعية. تكنولوجيا الزراعات المحمية والبيوت المحمية الكلاسيكية (التقليدية) وكذلك الأنفاق المرتفعة.

تخصصات البرنامج وهى هندسة نظم المياه والري ، هندسة التحكم البيئي للمنشآت الزراعية أهمية البرنامج لسوق العمل حاليا اتجهت الدولة نحو التوسع في الزراعات المحمية لزيادة الإنتاج الزراعي وتوفير مياه الري.

واتجهت الدولة بعمل المشروع القومي للصوب الزراعية لإنشاء مائة ألف فدان صوب زراعية حديثة تتضمن 20 ألف صوبة بمنطقة غرب المنيا - 10 آلاف صوبة زراعية بمنطقة غرب غرب المنيا - 20 ألف صوبة بمنطقة سيناء 30 ألف صوبة في منطقتي المراشدة 1، والمراشدة 2 - 10 آلاف صوبة بمنطقة حلايب وشلاتين في اطار مشروع المليون ونصف فدان. ولذلك تم تأسيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لإنشاء 7100 صوبة زراعية على مساحة 34 ألف فدان من الأراضي الصحراوية لإنتاج 1.5 مليون طن من الخضروات والفاكهة سنويا كمرحلة أولى ثم 1300 صوبة زراعية (10) آلاف فدان بقطاع محمد نحيب كمرحلة ثانية الأمر الذي يترتب عليه توفير 75 ألف فرصة عمل. ومع انتهاء المشروع بزراعة 100 ألف فدان بنظام الزراعة المحمية بتكلفة 40 مليار جنيه مصري الأمر الذي سوف يترتب عليه توفير 300 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب بالإضافة إلى فرص العمل غير المباشرة وسوف توفر هذه الصوب حوالي 80% من كميات مياه الري المستخدمة في الزراعات التقليدية مع زيادة الإنتاج بما يعادل مليون فدان زراعة تقليدية.