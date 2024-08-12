تعرف على أقسام كلية الزراعة "سابا باشا" بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

تعتبر كلية الزراعة سابا باشا بالإسكندرية من أهم كليات الزراعة على مستوى الجمهورية لتخصصها الدقيق فى مجال الإنتاج الحيوانى وسلامة الغذاء، ومع اقتراب التنسيق والتحاق الطلاب بالكليات يقدم "اليوم السابع" معلومات عن الكلية .

1- قسم الأراضي والكيمياء الزراعية يضم تخصصات الأراضي والميكنة الزراعية.

2- قسم الاقتصاد الزراعي يضم تخصصات الأقتصاد الزراعي والأرشاد الزراعي والمجتمع الريفي.

3- قسم الإنتاج الحيواني والسمكي يضم تخصصات الأنتاج الحيواني والأسماك والأحياء المائية والدواجن.

4- قسم الإنتاج النباتي يضم تخصصات المحاصيل والبساتين.

5- قسم النبات الزراعي يضم تخصصات أمراض النبات ( فطريات - بكتريا - نيماتودا - فيروسات) والميكربيولوجيا الزراعية والوراثة

6- قسم وقاية النبات الزراعي يضم تخصصات الحشرات الاقتصادية والحيوان الزراعي ومبيدات الآفات .