بابا الفاتيكان يصلى اليوم عبر الإنترنت بسبب نزلة برد.. ويعرب عن ألمه لضحايا ألمانيا

كتبت ـ فاطمة شوقى

أفادت الغرفة الصحفية لبابا الفاتيكان أن البابا فرنسيس، يعاني من نزلة برد، ولذلك فإنه سيحتفل بصلاة التبشير الملائكي اليوم الأحد عبر الإنترنت وليس من نافذة القصر في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.

وقال مقر إقامته في الفاتيكان: "بسبب البرد الشديد، إلى جانب أعراض البرد التي ظهرت في الأيام الأخيرة، سيحتفل البابا فرنسيس بصلاة التبشير الملائكي يوم الأحد 22 ديسمبر، من كنيسة كازا سانتا مارتا"، في مقر إقامته بالفاتيكان.

واعرب البابا فرانسيس ، عن ألمه و استنكاره الشديد لحادثة الدهس المروعة التي وقعت في سوق تجارية بمدينة ماجديبورج في ألمانيا، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص ، وأكد قربه الروحى من الضحايا.

واعترف البابا فرنسيس، بـ"حيرته" و"ألمه" بسبب "الهجوم " وأكد "قربه الروحي" من الضحايا.

وجاء في برقية أرسلها وزير خارجية الفاتيكان بيترو بارولين، إلى المستشار الألمانى ، فرانك فالتر شتاينماير ومكتوبة كما هي العادة باسمه: "لقد تلقى البابا فرانسيس بذهول نبأ الهجوم الذي أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة كثيرين آخرين". وفقا لإذاعة الفاتيكان.

وأضافت البرقية "قداسته يعبر عن مشاركته في آلام المتضررين، ويؤكد لجميع الضحايا قربه الروحي ويشكر في الوقت نفسه جميع الذين يعملون ويدعمون الضحايا في هذا الوقت العصيب". وكانت مدينة ماجدبورغ الألمانية، الجمعة، مسرحا لهجوم على سوق لعيد الميلاد، أدى إلى مقتل خمسة أشخاص بسيارته وإصابة مئتين - 41 منهم خطيرة -، وفقا للميزانية العمومية التي قدمتها السلطات.

كما استقبل البابا أمس السبت، في جلستين منفصلتين، أعضاء الكوريا الرومانية و"حكومة" الكنيسة الكاثوليكية، بالإضافة إلى موظفي الفاتيكان.

