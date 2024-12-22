امتحانات نصف العام.. 12 نصيحة من الطب النفسى لمراجعة فعالة قبل الامتحانات

كتبت فاطمة خليل

أيام قليلة وتبدأ امتحانات نصف العام، وقبل الامتحانات يحتاج الطالب لمراجعة فعالة لتعزيز ما تعلمه الطالب طوال الفصل الدراسي، لذا في هذا التقرير نتعرف على نصائح من الطب النفسي لمراجعة فعالة قبل الامتحانات، بحسب موقع Naksha.

امتحانات نصف العام..

12 نصيحة من الطب النفسي لمراجعة فعالة قبل الامتحانات

إنشاء جدول للمراجعة

قم بتنظيم وقتك بشكل فعّال من خلال إنشاء جدول دراسة واقعي. خصص فترات زمنية محددة لكل موضوع، وحدد الأولويات بناءً على نقاط قوتك وضعفك. تضمن الخطة المنظمة جيدًا تغطية جميع الموضوعات بدقة.



حدد أهدافًا واضحة

حدد أهدافًا واضحة وقابلة للتحقيق لكل جلسة دراسية. سواء كان الأمر يتعلق بإكمال عدد معين من أسئلة التدريب أو مراجعة فصل معين، فإن وجود أهداف ملموسة سيجعلك مركزًا وحافزًا.

استخدم تقنيات التعلم النشط:

انخرط في أساليب التعلم النشط مثل تلخيص المعلومات بكلماتك الخاصة، أو تعليم المفاهيم لصديق، أو إنشاء بطاقات تعليمية. يعزز التعلم النشط الفهم والاحتفاظ بالمعلومات مقارنة بالطرق السلبية مثل القراءة أو التمييز.

خذ فترات راحة منتظمة:

تجنب الإرهاق من خلال دمج فترات الراحة في روتين الدراسة. تساعد فترات الراحة القصيرة في الحفاظ على التركيز ومنع التعب. فكر في تبني تقنية بومودورو، والتي تتضمن الدراسة لمدة 25 دقيقة تليها فترة راحة لمدة 5 دقائق.

تدرب على أوراق الامتحانات السابقة:

تعرف على تنسيق الامتحان من خلال ممارسة أوراق الامتحانات السابقة. هذا لا يعرضك فقط لأنواع الأسئلة التي قد تواجهها ولكنه يساعدك أيضًا على إدارة وقتك بشكل فعال أثناء الامتحان الفعلي.

استخدم الموارد عبر الإنترنت:

استغل الموارد عبر الإنترنت، مثل المواقع التعليمية ودروس الفيديو والاختبارات التفاعلية. يمكن أن تقدم هذه الموارد منظورًا مختلفًا للمادة وتوفر فرصًا إضافية للتمرين.

انضم إلى مجموعات الدراسة:

قم بتشكيل مجموعات دراسية مع زملائك في الفصل أو الانضمام إليها لتبادل الأفكار وتوضيح الشكوك وتعزيز فهمك لمختلف الموضوعات. إن شرح المفاهيم للآخرين يمكن أن يعزز فهمك الخاص.

خيارات نمط الحياة الصحية:

حافظ على نمط حياة صحي أثناء فترة المراجعة. تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم وتناول وجبات مغذية وممارسة الأنشطة البدنية. يساهم نمط الحياة المتوازن في تحسين الوظيفة الإدراكية والتركيز.

إنشاء خرائط ذهنية:

قم بتصور المعلومات المعقدة من خلال إنشاء خرائط ذهنية. تساعدك هذه الأداة المرئية على تنظيم الأفكار وربطها، مما يسهل تذكر المعلومات أثناء الامتحان. تعد الخرائط الذهنية فعالة بشكل خاص للمواد ذات المفاهيم المترابطة. أكاديمية ناكشا

اطلب التوضيحات:

لا تتردد في طلب التوضيحات من المعلمين أو زملائك في الفصل إذا واجهت صعوبات في مواضيع معينة. إن فهم الأساسيات أمر بالغ الأهمية، ومعالجة الشكوك على الفور تضمن أساسًا متينًا.

كن إيجابيًا:

حافظ على عقلية إيجابية طوال عملية المراجعة. آمن بقدراتك وركز على تقدمك بدلاً من التركيز على التحديات المحتملة. يمكن أن يؤثر الموقف الإيجابي بشكل كبير على أدائك.

محاكاة ظروف الامتحان:

قم بإجراء اختبارات تجريبية في ظل ظروف زمنية محددة لمحاكاة بيئة الامتحان الحقيقية. لا تعمل هذه الممارسة على تعزيز مهارات إدارة الوقت فحسب، بل تقلل أيضًا من القلق من خلال جعل بيئة الامتحان مألوفة.