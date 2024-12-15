لو بتعمل تليفونك صامت على طول.. اعرف رأي الطب النفسي

كتبت مروة محمود الياس

إذا كنت ممن يفضلون إغلاق هواتفهم أو وضعها على الوضع الصامت ليلاً، أو أغلب أوقات اليوم يتصل بك الآخرون فلا يصلون إليك بسهولة، فهذا أمر حميد وليس أمرًا خطيرًا كما يعتقد البعض.

لو بتعمل تليفونك صامت.. اعرف شخصيتك ونفسيتك أخبارها إيه

تؤكد التقارير المنشورة في مواقع baselinemag وpersonal branding أن من يغلق هاتفه أو يجعله على الوضع الصامت دون الرغبة واللهث وراء الإشعارات والتواصل الدائم يتمتع بسمات نفسية جيدة.