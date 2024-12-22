السجن المشدد لروسى نقل معلومات إلى "إف بى آى"

أحمد علوى

قضت محكمة روسية بسجن رجل لمدة 19 عاما بعد إدانته بنقل معلومات عن جنود روس إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، وفق ما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "اف اس بي" السبت.

وقال الجهاز في بيان إن الرجل الذي لم تُكشف هويته والمولود عام 1993، أُدين بتهمة "الخيانة العظمى" وتهم أخرى.

وأضاف أن التهم التي دين بها الرجل المتحدر من مدينة أورينبورج تشمل "تسليم معلومات عن هويات جنود روس وبيانات شخصية أخرى إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي".وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن محكمة إقليمية في أورينبورغ في وسط روسيا قضت بسجنه 19 عاما في مستعمرة عقابية شديدة الحراسة.