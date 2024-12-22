الإحصاء الكويتية: ارتفاع التضخم محليا بنسبة 36ر2 بالمئة في نوفمبر الماضي

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أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية، ارتفاعا في الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 36ر2 في المئة خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي.



وقالت (الإحصاء الكويتية) في بيان، اليوم الأحد إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في نوفمبر الماضي بنسبة 15ر0 في المئة على أساس شهري مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.



وارجعت الإحصاء الكويتية ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى الزيادة في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء باستثناء النقل.



وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في نوفمبر الماضي بنسبة 66ر4 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2023، كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 15ر0 في المئة على أساس سنوي.



وذكرت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 54ر5 في المئة، كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) 57ر0 في المئة كذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 05ر4 في المئة.



وأفادت بأن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 20ر4 في المئة في وقت شهدت أسعار مجموعة (النقل) انخفاضا بنسبة 89ر1 في المئة في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023.



وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 88ر0 في المئة على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 42ر2 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 79ر0 في المئة.



ولفتت إلى ارتفاع أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) على أساس سنوي في نوفمبر الماضي بنسبة 05ر2 في المئة، كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 54ر5 في المئة.



وأوضحت أن معدل التضخم في الكويت باستثناء مجموعة (الأغذية والمشروبات) ارتفع بنسبة 87ر1 في المئة على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي.