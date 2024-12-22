إقبال على سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين فى الزقازيق واللحمة بـ270 جنيها

الشرقية - إيمان مهنى

شهد سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق إقبالاً كثيفاً من المواطنين للاستفادة من الأسعار المخفضة للسلع المعروضة والمُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية ومديرية التموين والتجارية الداخلية، لبيع السلع والمواد الغذائية أمام المواطنين بتخفيضات تصل 30% طوال فترة المعرض والمستمر حتى نهاية اليوم.

وأجري اليوم السابع جولة ميدانية، داخل السوق، حيث اصطف بالمقدمة 18 سيارة تابعة لمشروع شباب الخريجين توفر كافة أنواع السلع الغذائية والمجمدات بسعر منخفض.

ومن جهة اليمين باكية اللحوم الطازج السوداني بسعر 270 جنيها، ويليها الخضراوات الطماطم بسعر 5 جنيهات والبطاطس 2 كيلو سعر 15 جنيها والخيار واليوسفي 10 جنيهات للكيلو، وبعدها باكية لسلع الغذائية والتي تقدم عروضا علي علب التونة الصغيرة 4 بسعر 100 جنيه، وكذلك الجبن القريش الأبيض وتوفير أنواع مزودة بطعم الزيتون أو الفلفل أو المطبوخ بالخلطة، بالإضافة إلي مشاركات الشركات مثل مطاحن شرق الدلتا والتجارة والجملة والتي توفر المكرونات بمختلفة أنواعها بسعر يبدأ من 8 جنيهات للكيس النصف كيلو، فضلا عن تجار الحبوب الذين يوفرون البقوليات بجودة عالية، منها أرز فلاحي سعر 22 جنيها للكيلو، والعدس 48 جنيها كجم، الفاصوليا البلدي 65 جنيها، اللوبيا 60 جنيها، وغيرها.



واعرب المواطنون بالشرقية، عن رضاهم من فكرة السوق الواحد الذي يوفر الكثير من احتياجاتهم بمكان واحد و بسعر منخفض، وأكد محمود العسقلاني جمعية مواطنين ضد الغلاء، أن فكرة السوق الواحد تجحت في الوصول لطبقة محدودي الدخل، كما تعمل على خلق تنافسية في الإسعار داخله، كما تستعمل علي السيطرة علي الإسعار لدي التجار، و بذلك تبدا الإسعار تعود لمعدلها الطبيعي.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

جدير بالذكر أن محافظ الشرقية قد قام صباح أمس بافتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة الصيادين بالزقازيق والمُقام بمشاركة الشركة العامة لتجارة الجملة وشركة مطاحن شرق الدلتا وشركة مضارب دمياط وبلقاس وتجار الجملة وشركات تصنيع وإنتاج المواد الغذائية والألبان وعسل النحل والحلويات واللحوم والخضروات والفواكه والبقوليات والزيوت بتخفيضات تصل إلى 30 % والمستمرة حتي نهاية اليوم لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة لسد احتياجتهم من السلع والمواد الغذائية.



اقبال المواطنين على سوق اليوم الواحد



اللحمة بسعر منخفض



سوق اليوم الواحد ب الصيادين بالزقازيق



سوق اليوم الواحد بالزقازيق



سوق اليوم الواحد