إصابة 12 عاملا مهاجرا فى ألميريا الإسبانية جراء دهسهم بسيارة

فاطمة شوقى

أُصيب 12 عاملا مهاجرا في ألميريا فى إسبانيا ، إثر دهسهم بسيارة من قبل صاحب المزرعة العاملين بها، بسبب احتجاجهم على ظروف عملهم السيئة، حيث يعمل هؤلاء العمال بدون عقود رسمية أو ضمانات قانونية، ويتعرضون للاستغلال وسوء المعاملة المتعمدة، وفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية.



وأوضحت متحدثة باسم بلدية ألميريا أنه تم فتح تحقيق قانونى فى هذا الحادث المأساوى، الذى أسفر عن إصابات وجروح خطيرة للعمال، ورغم ذلك، لم يتم القبض على أي شخص أو التحقيق معه حتى الآن.



وتعود أسباب الحادث إلى قيام العمال بمحاصرة صاحب المزرعة ومطالبته بتسوية أوضاعهم القانونية، وعندما رفض الاستجابة لمطالبهم، قاموا بالاتصال بالحرس المدنى الإسبانى، مما دفعه إلى دهسهم بسيارته ثم الفرار إلى مكان مجهول، تاركاً خلفه 12 مصاباً، بعضهم في حالة خطيرة.



وعند وصول الحرس المدني، تم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وفتح تحقيق في الحادث، كما تدخلت نقابة العمال في ألميريا لتقديم الدعم القانوني للمصابين، فيما لا يزال البحث مستمراً عن المشتبه به.