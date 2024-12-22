أسعار الفاكهة داخل أسواق البحيرة اليوم الأحد 22/12/2024

البحيرة - ناصر جودة

ينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الفاكهة المختلفة بأسواق محافظة البحيرة، اليوم الاحد 22 ديسمبر 2024، وجاءت أسعار الفواكه بالاسواق كالآتى:

الموز البلدى 20 جنيها للكيلو

اليوسفى 20 جنيها للكيلو

البرتقال كيلو 15 جنيها.

التفاح البلدى 40 جنيها.

التفاح الاخضر المستورد 70جنيها.

التفاح الاحمر 60 جنيها للكيلو

كيلو الرمان 20 جنيها

الجوافة 20 جنيها للكيلو

يذكر أن محافظة البحيرة تعد من أكبر المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية خاصةالمحاصيل الاستراتيجية كالقطن والأرز والقمح وكذلك البطاطس والخرشوف والفراولة، والبلح.

البصل الأحمر 15-20 جنيها

الباذنجان الأسود الرومى 10 جنيهات

الملوخية الحزمة بـ8 جنيهات

الثوم الأبيض 40-50 جنيهات

الليمون 40 جنيالطماطم 10 جنيهات للكيلو