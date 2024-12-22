أسعار الخضار فى أسواق دمياط اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

دمياط - هيثم مراد

شهدت أسواق محافظة دمياط اليوم الأحد 22 ديسمبر استقرارا في أسعار الخضار والتى ساهمت في زيادة إقبال المواطنين على شراء السلع نتيجة استقرار أسعارها وانخفاض أسعار البعض منها.

ويرصد "اليوم السابع" خلال التقرير التالي أسعار الخضراوات داخل أسواق دمياط اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

تراوحت أسعار البطاطس لتبدأ من 6.5 : 15 جنيها للكيلو

وبلغت أسعار الطماطم لتبدأ من 5 : 10 جنيهات للكيلو

وسجلت أسعار الكوسة 15 جنيها للكيلو

وتراوحت أسعار الباذنجان البلدي لتبدأ من 12:8 جنيها للكيلو

وجاءت أسعار السبانخ لتسجل 15 جنيها للكيلو

ووصلت أسعار الفلفل الأخضر 15 جنيها للكيلو

بينما تراوحت أسعار البسلة مابين 25: 30 جنيها للكيلو

ووصلت أسعار الخيار 20 جنيها للكيلو بينما استقرت أسعار الجزر عند 10 جنيهات للكيلو.

وجاءت أسعار الفاصوليا لتسجل 30 جنيها

وبلغت أسعار الثوم 100 جنيه للكيلو

وتراوحت أسعار البصل ما بين 12: 20 جنيها للكيلو

فيما بلغت أسعار الليمون 50 جنيها داخل أسواق دمياط