وزير الأوقاف ومحافظ بنى سويف يشهدان مؤتمر تدشين تطوير مسجد السيدة حورية

بنى سويف هانى فتحى

شهد وزير الأوقاف، فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، ومحافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، مؤتمرًا كبيرًا بفندق توليب بمدينة بني سويف للإعلان عن بدء تنفيذ أعمال تطوير مسجد السيدة حورية، أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية بالمحافظة، وذلك في حضور عدد من قيادات وزارة الأوقاف، ونواب مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المجلس القومي للمرأة، وعدد من الشخصيات العامة.

كما كان على رأس الحضور من قيادات المحافظة؛ بلال حبش نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ومن النواب : النائب نادر نسيم ، النائب علي بدر عضو مجلس النواب، والنائب محمد سيد كامل ،، النائب سامي توفيق، والنائب محمد رجب، وفي حضور د. عبدالرحمن نصار وكيل وزارة الأوقاف، وا.علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، محمد الشهاوي المدير التنفيذي لمؤسسة مساجد، وعمرو مصطفى رئيس قطاع التطوير المؤسسي بالمؤسسة، والداعية الشيخ جابر البغدادي، والمستشار محمد علي خلاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة ومسجد السيدة حورية

بدأ المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمات وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف، حيث أعرب المحافظ عن شكره وتقديره للمؤسسة ولكافة الجهات الداعمة لهذا المشروع الذي يُعد نموذجًا للتعاون المثمر، مؤكدا أن هذا التطوير يمثل تكريمًا لجهود فريق العمل التنفيذي بالمحافظة للحفاظ على المعالم الأثرية والدينية، وتعزيز الهوية الثقافية للمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن خطة تطوير المسجد تتم بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، ومؤسسة مساجد، لتشمل أعمال الترميم والصيانة مع الحفاظ على الطابع الأثري والتاريخي للمسجد. كما أوضح أن المشروع يتضمن تطوير البنية التحتية والمرافق لتحسين الخدمات المقدمة للمصلين والزوار.

من جانبه، أكد وزير الأوقاف أن المسجد يتمتع بمكانة دينية وتاريخية كبيرة، وأن خطة التطوير تراعي الأبعاد الثقافية والتاريخية مع تعزيز دوره كوجهة دينية وسياحية مهمة، مشيدا بدعم المحافظ للمشروع والمجتمع المدني خاصة مؤسسة مساجد التي أخذت على عاتقها تطوير مساجد أهل البيت.

فيما أعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مساجد ، عن تقديره للدورالذي يقوم فضيلة وزير الأوقاف في دعم أنشطة المؤسسة، مشيرا إلى أن تطوير مسجد السيدة حورية،موضحا أننا نعمل في المؤسسة على تطوير بيوت الله بتقنيات حديثة خاصة المسح الثلاثي الأبعاد لتوثيق حالة المساجد الحالية،، حيث يتم استخدم أحدث التقنيات والمواد لضمان الحفاظ على أصالة المسجد مع تحسين بنيته التحتية.

كما تخللت الفعالية فقرات من الابتهالات الدينية، وسط حضور واسع من قيادات المحافظة وقيادات المجتمع المدني، مما أضفى على الحدث طابعًا روحانيًا مميزًا، خاصة وأن مسجد السيدة حورية يعد من أبرز المساجد التاريخية في محافظة بني سويف، ويحظى بأهمية خاصة بين سكان المحافظة وزوارها من مختلف أنحاء مصر، حيث يمثل إضافة هامة للهوية الدينية والثقافية والسياحية للمحافظة.