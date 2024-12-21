وزارة الصحة: النشأة المتميزة تضمن مستقبل صحي وناجح لطفلك

كتبت: سارة وائل

أكدت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك أن فترة الحمل وأول سنتين من عمر الطفل مسئولة عن ٨٥٪؜ من قدرات الإنسان، فالنشأة المتميزة تضمن مستقبل صحي وناجح للطفل.

وذلك من خلال مجموعة نصائح تنشرها وزارة الصحة ضمن مبادرة الألف يوم الذهبية.