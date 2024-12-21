اليوم السابع
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وزارة الصحة: النشأة المتميزة تضمن مستقبل صحي وناجح لطفلك

السبت، 21 ديسمبر 2024 02:44 م
وزارة الصحة: النشأة المتميزة تضمن مستقبل صحي وناجح لطفلك وزارة الصحة
كتبت: سارة وائل

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أكدت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك أن فترة الحمل وأول سنتين من عمر الطفل مسئولة عن ٨٥٪؜ من قدرات الإنسان، فالنشأة المتميزة تضمن مستقبل صحي وناجح للطفل.

وذلك من خلال مجموعة نصائح تنشرها وزارة الصحة ضمن مبادرة الألف يوم الذهبية.

 

انفو






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وزارة الصحة

الصحة

الطفل

مبادرة الالف يوم ذهبية



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