وزارة الصحة: النشأة المتميزة تضمن مستقبل صحي وناجح لطفلك

أكدت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك أن فترة الحمل وأول سنتين من عمر الطفل مسئولة عن ٨٥٪ من قدرات الإنسان، فالنشأة المتميزة تضمن مستقبل صحي وناجح للطفل.
وذلك من خلال مجموعة نصائح تنشرها وزارة الصحة ضمن مبادرة الألف يوم الذهبية.
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أكدت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك أن فترة الحمل وأول سنتين من عمر الطفل مسئولة عن ٨٥٪ من قدرات الإنسان، فالنشأة المتميزة تضمن مستقبل صحي وناجح للطفل.
وذلك من خلال مجموعة نصائح تنشرها وزارة الصحة ضمن مبادرة الألف يوم الذهبية.
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