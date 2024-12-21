من وزير دفاع سوريا الجديد؟.. "أبو قصرة" خريج هندسة زراعية ومن مواليد حماة

محمد جمال

أعلن قائد "إدارة العمليات العسكرية" فى سوريا أحمد الشرع، اليوم السبت، عن تعيين المهندس مرهف أبو قصرة "أبو الحسن 600" وزيرا للدفاع فى الحكومة السورية المؤقتة، حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية.

وكان "قصرة" مشاركا فى اجتماع اليوم بين أحمد الشرع والفصائل العسكرية لمناقشة شكل المؤسسة العسكرية الجديد، حيث أعلن الشرع عن أن جميع الفصائل العسكرية سيتم دمجها فى مؤسسة واحدة تحت إدارة وزارة الدفاع فى الجيش السورى الجديد، فى خطوة تهدف إلى توحيد القوى العسكرية وتنظيمها ضمن إطار مؤسساتي.

وأكد الشرع، أنه سيتم حل كل الفصائل، ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدى الدولة السورية. وأضاف أنه لن يكون هناك تجنيد إجبارى فى سوريا بعد الآن.



من هو أبو قصرة؟



وأبو قصرة المعروف أيضا باسم أبو الحسن 600 هو أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية فى "هيئة تحرير الشام" التى أطاحت بنظام بشار الأسد من السلطة فى وقت سابق من هذا الشهر.

كما أنه حائز على درجة البكالوريوس فى الهندسة الزراعية وهو من مواليد مدينة حلفايا بمحافظة حماة.

وفى وقت سابق اليوم، أعلنت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية فى سوريا، تكليف أسعد حسن الشيبانى بحقيبة الخارجية فى الحكومة الانتقالية، حسب ما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وقبل ذلك، عينت السلطات السورية الجديدة عزام غريب، المعروف بلقب "أبو العز سراقب"، محافظًا لمحافظة حلب.

يذكر أن القيادة الجديدة فى سوريا كَلَّفت خلال الأيام الماضية عدة شخصيات بإدارة شؤون المحافظات السورية، بعد إسقاط نظام الأسد، وكان منهم "عامر الشيخ"، قائد أحرار الشام، الذى كُلِّف بتسيير شؤون محافظة ريف دمشق.