اليوم السابع
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محافظ الجيزة يتفقد سوق السمك القديم بالمنيب لاستغلاله فى إنشاء منافذ سلعية

السبت، 21 ديسمبر 2024 03:07 م
محافظ الجيزة يتفقد سوق السمك القديم بالمنيب لاستغلاله فى إنشاء منافذ سلعية جانب من الجولة
كتبت - مرام محمد

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تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعمال رفع كفاءة ورصف وتخطيط طريق مصر إسكندرية الصحراوى فى المنطقة المقابلة للمتحف المصرى الكبير للقادم من ميدان الرماية باتجاه الطريق الدائرى، تمهيدًا لإعادة العمل به بعد انتهاء الأعمال السطحية للخط الرابع لمترو الأنفاق بذلك القطاع.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ للمرور على عدد من مشروعات التطوير بنطاق أحياء المحافظة.

وخلال جولته وجه المحافظ بطلاء عددًا من العقارات المحيطة بالطريق الدائري في المسافة المحصورة بين تقاطعه مع طريق المنصورية والطريق السياحى لتحسين حالتها، مشددًا على رئيس حى الهرم باستمرار المتابعة لمنع إلقاء المخلفات ورفع ناتج أعمال التطوير أولا بأول.

وحرص المحافظ، على تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة موقع سوق السمك القديم لتحقيق الاستغلال الأمثل له، مشيرًا إلى أن السوق من المقرر أن يكون نقطة البداية لمبادرة المحافظة لتخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية لرفع العبء عن كاهل المواطنين وزيادة المعروض من المنتجات لسد احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

وشدد المحافظ، على رئيس حى جنوب الجيزة بإسراع وتيرة الأعمال لسرعة الانتهاء وبدء إتاحة المنافذ السلعية واستقبال الجمهور فى أقرب فرصة.

رافق المحافظ محمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعى السكرتير المساعد، والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.







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محافظ الجيزة

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