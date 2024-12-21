محافظ الجيزة يتفقد المواقع المقترحة للتشجير بمطالع ومنازل الطريق الدائرى

كتبت - مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، صباح اليوم السبت، قطاعات القوس الجنوبى للطريق الدائرى بنطاق أحياء الطالبية والعمرانية وجنوب الجيزة والهرم.

وخلال الجولة، عاين محافظ الجيزة المواقع المقترحة لتنفيذ أعمال التشجير ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وذلك لإضفاء المظهر الجمالي على عدد من القطاعات المحيطة والملاصقة للطريق الدائري، استكمالاً لما يشهده من طفرة حضارية كبيرة باعتباره أحد الطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير.

شملت جولة المحافظ تفقد 10 نقاط مقترحة تغطى المطالع والمنازل والقطاعات السطحية على جانبي الطريق الدائرى بنطاق الأحياء الأربع.

وأكد محافظ الجيزة، أهمية المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة فى تنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة التى وضعتها الدولة فى ظل التحديات والتغيرات المناخية التى تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة، والتى تساهم بدورها فى إيجاد الحلول الخاصة لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على مختلف نواحى الحياة.

وتابع المحافظ، خلال جولته أعمال تهيئة وتمهيد المواقع، موجهًا رؤساء الأحياء بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لسرعة الانتهاء من رفع نواتج أعمال توسعة وتطوير الدائرى وأعمال دهان ورفع كفاءة العقارات المحيطة بالطريق.

ووجه المحافظ السكرتير العام للمحافظة بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية وعرض المواقع على المكتب الاستشاري المعنى بالأعمال، لبيان جاهزيتها وتلافى أية ملاحظات لسرعة تسليم المواقع وبدء التنفيذ.

رافق المحافظ محمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعى السكرتير المساعد، والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وحامد سلامة رئيس حى الطالبية، وأحمد جلال رئيس حى العمرانية، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.