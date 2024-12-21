سوهاج تطلق مسابقة التميز الوظيفى على مستوى الوحدات المحلية

سوهاج عمرو خلف

أطلقت محافظة سوهاج جائزة التميز الوظيفي في نسختها الثانية على مستوى ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وفى ضوء رؤية الدولة لتكوين جهاز إداري كفء وفعال يساهم فى تحقيق التنمية.

وأكد المحافظ أن التقييم هذا العام سيكون وفق معايير موضوعية محددة تعتمد على مستوى رضاء المواطن عن الخدمات، والعمل الميداني، والقدرة على الإبداع وتقديم حلول غير تقليدية لمشكلات العمل، وسيتم ذلك من خلال استمارة تقييم تحدد الدرجات الخاصة بكل عنصر، وتحديد مقابلة شخصية مع السيد المحافظ قبل اعتماد النتيجة .



وأفاد الدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ ورئيس اللجنة العليا للجائزة، أنها تهدف إلى تشجيع الموظفين على التميز والابتكار لتعزيز روح المنافسة البناءة وتحسين الأداء الوظيفي والجودة وكذلك تعزيز الروح الجماعية والتواصل بين الموظفين، مشيرا إلى نشر دليل مفصل على البوابة الإلكترونية للمحافظة يحتوى على شروط الترشح وآليات تقييم المتنافسين، وكذلك نماذج التقديم.



وأضاف بأن موعد التقديم لفئات الجائزة ينتهي في الخامس عشر من شهر يناير لعام 2025 على أن تتولى اللجان الفرعية أعمال الفحص والتقييم والترتيب وفقاً للمعايير عقب هذا التاريخ.



والجدير بالذكر أن المسابقة هي الأولى من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية تم إطلاق الموسم الأول منها العام الماضى 2023 وقد حصدت الإدارة العامة لمكتب المحافظ برئاسة الدكتور محمد عبد الهادى مدير عام الإدارة فى ذلك الوقت على المركز الأول، وحصلت إدارة خدمة المواطنين على المركز الأول لفئة أفضل ادارة فيما حصل عاطف مبارك على المركز الأول لأفضل موظف.