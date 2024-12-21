اليوم السابع
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جدول امتحانات المستوى الأول والثانى بإعلام عين شمس 2024/2025

السبت، 21 ديسمبر 2024 01:49 م
جدول امتحانات المستوى الأول والثانى بإعلام عين شمس 2024/2025 إعلام عين شمس
محمد صبحي - سارة وائل

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نشرت كلية الإعلام جامعة عين شمس عبر صفاحتها الرسمية على منصة فيس بوك جدوال امتحانات العام الجامعي 2024/2025.

ومن المقرر أن يبدأ المستوي الأول يوم الأربعاء الموافق 25/12/2025 حتي يوم الأربعاء الموافق 22/1/2025، في تمام الساعة الثانية والنصف حتي الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

أما عن المستوي التاني فيبدأ يوم الإثنين الموافق 30/12/2024 حتي يوم الخميس 23/1/2025، في تمام الساعة الثانية والنصف حتي الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

وتعقد الامتحانات في مبني الامتحانات بدور البدروم و الدور الثاني.

وأكدت الكلية علي ضرورة حضور الطلاب قبل نصف ساعه من موعد الامتحانات، وذلك لانة لا يسمح لاي طالب دخول الامتحان بعد بدايته.

المستوي الاول

المستوي الاول

 

المستوي الثاني

المستوي الثاني

 







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جدول امتحانات

كلية الإعلام

جامعة عين شمس

المستوي الاول

المستوي الثاني



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