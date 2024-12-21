جدول امتحانات المستوى الأول والثانى بإعلام عين شمس 2024/2025

محمد صبحي - سارة وائل

نشرت كلية الإعلام جامعة عين شمس عبر صفاحتها الرسمية على منصة فيس بوك جدوال امتحانات العام الجامعي 2024/2025.

ومن المقرر أن يبدأ المستوي الأول يوم الأربعاء الموافق 25/12/2025 حتي يوم الأربعاء الموافق 22/1/2025، في تمام الساعة الثانية والنصف حتي الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

أما عن المستوي التاني فيبدأ يوم الإثنين الموافق 30/12/2024 حتي يوم الخميس 23/1/2025، في تمام الساعة الثانية والنصف حتي الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

وتعقد الامتحانات في مبني الامتحانات بدور البدروم و الدور الثاني.

وأكدت الكلية علي ضرورة حضور الطلاب قبل نصف ساعه من موعد الامتحانات، وذلك لانة لا يسمح لاي طالب دخول الامتحان بعد بدايته.



المستوي الاول