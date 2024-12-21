جداول امتحانات الترم الأول 2025 فى 3 محافظات .. اعرف التفاصيل

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يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025، خاصة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث تستعد المديريات التعليمية بمختلف المحافظات لبدء الاختبارات في المواد الأساسية خلال الفترة من 11 يناير وحتى 23 يناير، وفقًا للجداول التي يتم اعتمادها من قبل كل مديرية تعليمية، كما يتم إجراء تقييم المواد غير المضافة للمجموع مثل الأنشطة ومواد المستوى الرفيع قبل انطلاق امتحانات المواد الأساسية.

في السياق ذاته، بدأت المديريات التعليمية في اعتماد جداول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، حيث تُخصص 140 درجة النهاية الكبرى للترم الأول، و140 درجة للفصل الثاني، لتصبح الدرجة النهائية 280 درجة على مدار العام الدراسي، ومن المقرر أن تراعى الجداول توزيع المواد بشكل متوازن لضمان سهولة أداء الامتحانات.

ويرصد "اليوم السابع" جداول الامتحانات فى عدد من المحافظات التي تم اعتمادها حتى الآن:

جداول امتحان نصف العام بالإسكندرية لجميع المراحل التعليمية بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن تفاصيل جداول امتحان نصف العام الدراسى الجارى لجميع المراحل التعليمية.

وقد اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 /2025 ، لجميع صفوف المراحل التعليمية بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ الامتحانات في 11 يناير وتنتهي في 23 يناير 2025.

على أن تكون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع أيام 2، 4 ، 5 ، 9 يناير المقبل، وتبدأ إجازة نصف العام اعتبارًا من 25 يناير على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025 ، متمنيًا لجميع الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة التوفيق والنجاح.

ووجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبو زيد مدير المديرية، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومناسبة للطلاب.

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جدول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول 2024-2025 بالفيوم

اعتمد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية، لطلاب مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، جاء ذلك وفق الخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربيه والتعليم، حيث تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025 وتنتهي في 16 يناير 2025، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

ولمعرفة جدول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بالفيوم اضغط هنا

تعليم جنوب سيناء تعلن جدول امتحانات ابتدائى وإعدادى للفصل الدراسى الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، جدول امتحانات ابتدائى وإعدادي الفصل الدراسي الأول محافظة جنوب سيناء للعام الدراسي 2025/2024، وتأتى امتحانات النقل الصف الثالث الابتدائي من السبت 11 يناير 2025 امتحان اللغة العربية ومتعدد التخصصات وتنتهي 12 يناير بمادة الرياضات واللغة الإنجليزية.