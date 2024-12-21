جداول امتحانات الترم الأول 2025 فى 3 محافظات .. اعرف التفاصيل

يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025، خاصة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث تستعد المديريات التعليمية بمختلف المحافظات لبدء الاختبارات في المواد الأساسية خلال الفترة من 11 يناير وحتى 23 يناير، وفقًا للجداول التي يتم اعتمادها من قبل كل مديرية تعليمية، كما يتم إجراء تقييم المواد غير المضافة للمجموع مثل الأنشطة ومواد المستوى الرفيع قبل انطلاق امتحانات المواد الأساسية.
في السياق ذاته، بدأت المديريات التعليمية في اعتماد جداول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، حيث تُخصص 140 درجة النهاية الكبرى للترم الأول، و140 درجة للفصل الثاني، لتصبح الدرجة النهائية 280 درجة على مدار العام الدراسي، ومن المقرر أن تراعى الجداول توزيع المواد بشكل متوازن لضمان سهولة أداء الامتحانات.
ويرصد "اليوم السابع" جداول الامتحانات فى عدد من المحافظات التي تم اعتمادها حتى الآن:
جداول امتحان نصف العام بالإسكندرية لجميع المراحل التعليمية بالإسكندرية
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن تفاصيل جداول امتحان نصف العام الدراسى الجارى لجميع المراحل التعليمية.
وقد اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 /2025 ، لجميع صفوف المراحل التعليمية بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ الامتحانات في 11 يناير وتنتهي في 23 يناير 2025.
على أن تكون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع أيام 2، 4 ، 5 ، 9 يناير المقبل، وتبدأ إجازة نصف العام اعتبارًا من 25 يناير على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025 ، متمنيًا لجميع الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة التوفيق والنجاح.
ووجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبو زيد مدير المديرية، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومناسبة للطلاب.