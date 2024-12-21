جامعة دمنهور تعقد فعاليات برنامج "انطلاقة" لدعم المبتكرين ورواد الأعمال

عقدت جامعة دمنهور فعاليات البرنامج التدريبي المكثف (انطلاقة)، لدعم المبتكرين ورواد الأعمال، للفرق الطلابية المتقدمة للبرنامج التدريبي من أصحاب الأفكار الابتكارية المميزة في المجالات التكنولوجية المختلفة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، وإشراف مركز الابتكار و ريادة الأعمال بجامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتورة إيمان العرجاوي،

أوضحت الأستاذ الدكتورة إيمان العرجاوي، أن البرنامج التدريبي المكثف "انطلاقة"، يأتي في إطار منظومة دعم وتأهيل المبتكرين والنوابغ ورواد الأعمال بجامعة دمنهور نحو التحول لجامعات الجيل الرابع (الجامعات الريادية)، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي المكثف تضمن العديد من المحاضرات التعريفية حاضر بها نخبة من أفضل المتخصصون في مجال ريادة الأعمال، و تناول عدة محاور تجمع بين بناء الأفكار وطرق التواصل والتوفيق بينهم، بالإضافة إلى التدريب على كيفية بدء رحلة عالم ريادة الأعمال.

وأكدت "العرجاوي" أن مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة دمنهور، يسعى إلى تمكين طلاب الجامعة من رواد الأعمال، وخلق عقلية ريادية لديها القدرة على توليد أفكار مبتكرة تساعد على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وكذا تحقيق أقصى استفادة لخدمة أغراض التنمية المستدامة، لافتة إلى أن جامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس تسعى إلى مساعدة الطلاب على تطوير أفكارهم والمساعدة في تحويلها إلى مشروعات واقعية في السوق المصري.



جامعة دمنهور تعقد فعاليات برنامج انطلاقة (1)



جامعة دمنهور تعقد فعاليات برنامج انطلاقة (2)



جامعة دمنهور تعقد فعاليات برنامج انطلاقة (3)



جامعة دمنهور تعقد فعاليات برنامج انطلاقة (4)



جامعة دمنهور تعقد فعاليات برنامج انطلاقة (5)



جامعة دمنهور تعقد فعاليات برنامج انطلاقة (6)



جامعة دمنهور تعقد فعاليات برنامج انطلاقة (7)



جامعة دمنهور تعقد فعاليات برنامج انطلاقة (8)