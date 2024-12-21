تكريم رئيس جامعة سوهاج في احتفالية مؤسسة حياة كريمة

سوهاج - محمود مقبول

كرمت مؤسسة حياة كريمة الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، خلال الاحتفالية التى نظمتها بمناسبة اليوم الدولى للتضامن الإنسانى، والذى يوافق 20 ديسمبر من كل عام. وجاء التكريم تقديراً لجهوده البارزة فى المبادرات المجتمعية، والدور الكبير الذى بذلته إدارة جامعة سوهاج فى تفعيل أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يناير 2019.

تستهدف المبادرة تحسين حياة المواطن المصرى وتحقيق نهضة شاملة فى المجتمع، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وقد أقيم الحفل بجامعة القاهرة بحضور عدد من الوزراء، منهم وزراء الموارد المائية، الأوقاف، المجالس النيابية، التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى الدكتورة عهود وافى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، ونخبة من المحافظين ورؤساء الجامعات، إلى جانب قيادات المجتمع المدنى.

من جانبه، قدم الدكتور حسان النعمانى الشكر والتقدير لإدارة مؤسسة حياة كريمة على الدعوة الكريمة لحضور الحفل، مثمناً دور المؤسسة فى خدمة المجتمع وتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجاً فى القرى والنجوع بمختلف المحافظات. وأشار النعمانى إلى أن المؤسسة استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أسهمت فى تحسين ظروف معيشة ملايين الأسر المصرية من خلال تنفيذ مبادرات اجتماعية وتنموية، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والمدنية.

وأكد النعمانى أن جامعة سوهاج ستواصل دورها فى التعاون المثمر مع مؤسسة حياة كريمة وكافة الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب التزامها بتقديم المزيد من العمل الخدمى والمجتمعى بجانب دورها الأكاديمى. وأضاف أن الجامعة ستظل داعمة لمشروعات التنمية المستدامة التى تساهم فى تحسين الحياة للمواطنين وتدعيم جهود الدولة فى نشر الوعى بمشروعاتها القومية.

تضمنت الاحتفالية عرض قصص نجاح ملهمة للمتطوعين الذين شاركوا فى جهود المؤسسة، كما تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين المؤسسة وهيئات وشركات تقدم خدمات تنموية ومجتمعية. كما شهد الحفل فقرات غنائية وفنية، وتكريم شركاء النجاح الذين قدموا إسهامات كبيرة فى مجالات العمل الخيرى والتطوعى.