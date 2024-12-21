انتظام حركة الملاحة وميناء دمياط يعلن تداول سفن البضائع بصورة طبيعية

دمياط - هيثم مراد

شهدت محافظة دمياط، انتظام حركة الملاحة داخل مدينة عزبة البرج، إضافة إلى انتظام العمل داخل بوغاز المدينة مع انتظام انطلاق رحلات الصيد رغم موجة الطقس المتقلب التى تشهدها المحافظة هذه الأثناء.

صيادو عزبة البرج انطلقوا فى رحلات الصيد بشكل طبيعي، فيما استقبل بوغاز المدينة السفن العائدة من رحلاتها وكذلك خروج السفن الأخرى.

على جانب آخر أعلنت هيئة ميناء دمياط، انتظام تداول سفن البضائع والحاويات بصورة طبيعية، فضلا عن انتظام حركة قطارات البضائع داخل الميناء.

وتشهد محافظة دمياط هذه الأثناء موجة من الطقس المتقلب يصحبه سرعة فى الرياح وارتفاع ملحوظ فى منسوب مياه نهر النيل وكذلك امواج البحر المتوسط، مع انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من معدلاتها الطبيعية على مدار اليوم، غير أن محافظة دمياط لم تشهد أمطارا حتى الآن.

وفى سباق متصل أعلنت محافظة دمياط رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال نوة القاسم المحتملة، واعدت المحافظة غرفة عمليات مركزية لمتابعة تطورات حالة الطقس، فيما تتابع هيبة ميناء دمياط تأثير حالة الطقس على حركة الرياح وارتفاع امواج البحر المتوسط لاتخاذ التدابير اللازمة حيال الأمر بما يضمن استمرار تداول حركة الملاحة بصورة طبيعية، كما يتابع صيادى عزبة البرج حركة الملاحة من أجل اتخاذ القرار المناسب حيال الأمر واستبيان تعليق رحلات الصيد من عدمه، بينما انتظم العمل داخل بوغاز المدينة بشكل طبيعى حتى الآن.