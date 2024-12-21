المستشار الألمانى عن حادث الدهس فى ماجديبورج: وحشية لا تصدق

كتب عبد الوهاب الجندى

وصف المستشار الألماني، أولف شولتس، حادث الدهس في سوق بمدينة ماجديبورج بـ"الأمر الفظيع والوحشية التي لا تصدق".



وكتب شولتس على موقع إكس: "بلدنا بأكمله ينعي مع ماجديبورج، إنه لأمر فظيع عدد القتلى والجرحى هنا في سوق عيد الميلاد المجيد بوحشية لا تصدق. أتمنى لجميع الضحايا وعائلاتهم القوة والشفاء العاجل للجسد والروح".



وارتفع عدد ضحايا هجوم الدهس في سوق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج الألمانية، إلى 5 أشخاص ونحو 205 مصابين، وبحسب وسائل إعلام ألمانية.



ولم تعلق الشرطة بعد على عدد الضحايا المنشورة في وسائل الإعلام عندما طلب منها التعليق، وذكرت صحيفة "بيلد" أن 86 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات من إصابات خطيرة.



المستشار الألماني يزور منطقة الحادث



المسئولون يزورون منطقة الحادث



أولف شولتس



حادث دهس ألمانيا



حادث دهس ماجديبورج



رجل شرطة ألماني



سيارات الشرطة الألمانية



سيارات الشرطة في محيط الحادث



سيارة منفذ الحاث