ألمانيا.. توجيه 5 تهم بالقتل و205 بمحاولة القتل لمنفذ حادث دهس مجديبورج

محمد جمال

قال الادعاء العام الألمانى، اليوم السبت إنه سيوجه 5 تهم بالقتل و205 بمحاولة القتل للمشتبه بتنفيذه هجوم سوق عيد الميلاد فى مجديبورج، حسبما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.

وأعربت الأمم المتحدة عن صدمتها إزاء الهجوم الذي وقع في مدينة "ماجديبورج" الألمانية خلال الساعات الماضية، وتسبب في مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - حسب ما نقلته قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم /السبت/ - "نتقدم بالتعازي لأسر الضحايا وكذلك حكومة وشعب ألمانيا.. ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".



وأدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حادث الدهس الذي وقع بأحد أسواق عيد الميلاد بمدينة "ماجديبورج" شرق ألمانيا خلال الساعات الماضية، ووصفته بـ"العمل الوحشي والجبان".



وأعربت فون دير لاين - في منشور على منصة "إكس" اليوم /السبت/ - عن تعازيها لعائلات الضحايا وعن شكرها لرجال الشرطة وعمال الإنقاذ.. مشددة على ضرورة التحقيق في هذا العمل الوحشي ومعاقبة منفذيه.