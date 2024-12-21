أعراض تحذيرية لغيبوبة السكر.. الإسعافات الأولية وطرق الوقاية

كتبت إيناس البنا

مرض السكري هو حالة مزمنة تتميز بعدم قدرة الجسم على معالجة الجلوكوز في مجرى الدم، يفرز البنكرياس الأنسولين، وهو هرمون يتسبب في انتقال الجلوكوز من مجرى الدم إلى الخلايا، حيث يتم استخدامه للحصول على الطاقة، في الشخص المصاب بمرض السكر، إما أن البنكرياس يفشل في إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو أن خلايا الجسم غير قادرة على الاستجابة للأنسولين، ويؤدي أي من الحالتين إلى زيادة مستويات الجلوكوز في مجرى الدم.

ما هي الغيبوبة المرتبطة بمرض السكر

وفقا لموقع " clevelandclinic"، فإن الغيبوبة المرتبطة بمرض السكري هي إحدى المضاعفات المهددة للحياة، والتي قد تنتج عن ارتفاع سكر الدم بشكل كبير ( فرط سكر الدم ) أو انخفاض سكر الدم بشكل كبير ( نقص سكر الدم )، والغيبوبة هي حالة طويلة وعميقة من فقدان الوعي، يكون الأشخاص في الغيبوبة غير مستجيبين ولكنهم ما زالوا على قيد الحياة.

ما هي أعراض الغيبوبة المرتبطة بمرض السكري؟

تشمل الأعراض الثلاثة الرئيسية للغيبوبة ما يلي:

فقدان الوعي : وهو مثل النوم العميق جدًا، ومن المستحيل إيقاظك.

عدم استجابة العين : هذا يعني أن عينيك تظلان مغلقتين، وأن قيام شخص ما بفتح عينيك لا يتسبب في رد فعلك، قد تكون لعينيك بعض الاستجابات المنعكسة، مثل الاستجابة للضوء.

عدم وجود استجابة حركية: هذا يعني أنك لا تتحرك بوعي.

تشمل الأعراض الشديدة للحمض الكيتوني السكري التي قد تحدث قبل الغيبوبة المرتبطة بمرض السكري ما يلي:

الغثيان والقيء .

ألم في البطن .

التنفس السريع والعميق بوتيرة ثابتة.

رائحة الفم ذات رائحة الفواكه.

أشعر بالتعب الشديد أو الضعف.

الشعور بالارتباك أو الارتباك.

انخفاض اليقظة.

تشمل الأعراض التي يمكن أن تحدث قبل الغيبوبة المرتبطة بمرض السكري ما يلي:

تغيرات عقلية مثل الارتباك أو الهذيان أو الهلوسة .

فقدان الوعي.

جفاف الفم والعطش الشديد.

كثرة التبول .

عدم وضوح الرؤية أو فقدان الرؤية.

ضعف أو شلل قد يكون أسوأ في جانب واحد من الجسم.

تشمل أعراض انخفاض سكر الدم الشديد الذي قد يحدث قبل الغيبوبة المرتبطة بمرض السكري ما يلي:

عدم وضوح الرؤية أو ازدواج الرؤية.

كلام غير واضح.

صعوبة أو خلل في التنسيق.

فقدان الاتجاه.

النوبات .

الإسعافات الأولية للغيبوبة المرتبطة بمرض السكري

إذا دخل أحد الأشخاص القريبين منك في غيبوبة مرتبطة بمرض السكري، فاتبع خطوات الإسعافات الأولية التالية:

اتصل فورًا بالإسعاف أو الطوارئ.

لا تعطهم أي طعام أو شراب، فقد يختنقون.

ضعهم على جانبهم حتى لا يتمكن أي شيء من منع تنفسهم

اتبع أي تعليمات يقدمها لك الطبيب حتى وصول سيارة الإسعاف.

أعراض نقص سكر الدم (انخفاض سكر الدم):

يمكن أن يؤدي انخفاض سكر الدم إلى ظهور أعراض مثل الارتعاش والقلق.

العلامات التحذيرية تشمل:



ـ الارتعاش والتعرق والارتباك - عندما تنخفض مستويات السكر في الدم، قد تشمل استجابة الجسم التعرق والارتعاش.

ـ الضعف والنعاس – يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات السكر إلى الشعور بالتعب الشديد والنعاس، مما يجعل من الصعب البقاء متيقظًا.

ـ فقدان الوعي - في الحالات الشديدة، قد يصاب الفرد بالإغماء أو يدخل في غيبوبة إذا لم يستقر مستوى السكر في الدم.

من الضروري التعرف على هذه الأعراض في أسرع وقت، لأنها تشير إلى أن مستويات السكر في الدم إما مرتفعة للغاية أو منخفضة للغاية.

الوقاية من غيبوبة السكري

لمنع الغيبوبة السكرية، يجب على الأفراد اتباع نهج استباقي لإدارة مرض السكري ومستويات السكر في الدم بشكل فعال:

ـ مراقبة نسبة السكر في الدم بانتظام – يساعد إجراء اختبارات نسبة السكر في الدم بشكل متكرر على اكتشاف التقلبات في وقت مبكر. يمكن أن تكون الأجهزة مثل أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة مفيدة بشكل خاص للتدخلات في الوقت المناسب.

ـ الالتزام بخطة العلاج الخاصة بك – تناول الأدوية الموصوفة في مواعيدها وتجنب تخطي جرعات الأنسولين أو أدوية السكري الأخرى، الالتزام بالروتين يقلل من خطر حدوث تقلبات خطيرة في نسبة السكر في الدم.

ـ النظام الغذائي المتوازن والوجبات المنتظمة – قد يؤدي تخطي الوجبات إلى انخفاض مفاجئ في نسبة السكر في الدم، يساعد تناول وجبات متوازنة تحتوي على مزيج من البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية في الحفاظ على مستويات الجلوكوز ثابتة.

ـ الحذر عند ممارسة النشاط البدني – على الرغم من أن ممارسة الرياضة مفيدة، إلا أن الأنشطة البدنية المكثفة قد تتسبب في انخفاض مستويات السكر في الدم، مراقبة نسبة السكر في الدم قبل وبعد ممارسة الرياضة يمكن أن تمنع حدوث انخفاضات غير متوقعة.

ـ ابق على اطلاع بحالتك - فهم أعراض وأسباب ومحفزات ارتفاع السكر في الدم وانخفاضه يمكن أن يمكّن الأفراد من اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب.