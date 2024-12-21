أسعار الخضراوات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 فى أسواق البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

ينشر "اليوم السابع" قائمة الأسعار الخاصة بالخضروات المختلفة بأسواق محافظة البحيرة، اليوم السبت 21 ديسمبر 2024.

وجاءت أسعار الخضروات بالاسواق كالآتي -



البطاطس 15 جنيها.

الخيار من 25 الى 30 جنيها.

الطماطم 8 جنيهات.

الليمون 50 جنيها.

البصل الأحمر 20 جنيها.

الباذنجان 10 جنيهات.

الملوخية الحزمة بـ8 جنيهات.

الثوم الأبيض 50 جنيها.

البامية 40 جنيها.

الكزبرة والشبت 5 جنيهات.

كابوتشا 10 جنيهات.

الجزر 15 جنيها.

الكوسة 18 جنيها.

الفلفل الحار والبارد 20 جنيها.

البنجر 15 جنيها.



يذكر أن محافظة البحيرة، تعتبر من أكبر المحافظات الزراعية خاصة فى إنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والأرز والقمح وكذلك البطاطس والخرشوف والفراولة، والبلح.

ويتم تصدير العديد من المحاصيل المنتجة بمحافظة البحيرة وأهمها "البطاطس والفاصوليا والخرشوف والفراولة والبرتقال والبصل".