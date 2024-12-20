اليوم السابع
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أسعار العملات اليوم الجمعة 20-12- 2024 أمام الجنيه المصرى

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 02:12 م
أسعار العملات اليوم الجمعة 20-12- 2024 أمام الجنيه المصرى عملات
كتب محمد أسعد

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ننشر أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 20-12-2024 أمام الجنيه المصري، ففي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار 50.85 جنيه للشراء، و 50.95 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 52.61 جنيه للشراء، و 53.10 جنيه للبيع.

 

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.61 جنيه للشراء.

53.10 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.88 جنيه للشراء.

64.53  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

164.29 جنيه للشراء.

165.43 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.50 جنيه للشراء.

13.56 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي

13.83 جنيه للشراء.

13.87 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.90 جنيه للشراء.

13.97 جنيه للبيع.







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أسعار العملات

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الريال

سعر الدرهم اليوم

أسعار العملات مقابل الجنيه






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