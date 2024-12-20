سعر الدولار اليوم الجمعة 20-12-2024 فى منتصف التعاملات

كتبت رحمة رمضان

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 20- 12- 2024، مقابل الجنيه المصرى استقرارًا في منتصف تعاملات اليوم فى البنوك المصرية، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.85 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار اليوم الجمعة عند 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى، وفي بنك مصر سجل الدولار سعر 50.85 جنيه للشراء و50.95 للبيع، وفى بنك القاهرة سجل الدولار للشراء 50.85 جنيه، و50.95 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.85 جنيه للشراء و 50.95 جنيه للبيع.

ويرصد "اليوم السابع"، من خلال خدمة تشمل أسعار العملات فى كل البنوك المصرية، تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، وفيما يلى سعر الدولار في تعاملات البنوك المصرية :

سعر الدولار فى البنك المركزي المصرى

50.85 جنيه للشراء.

50.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.86 جنيه للشراء.

50.96 جنيه للبيع.